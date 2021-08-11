В Чувашии в ДТП с тремя авто пострадали семь человек

С места происшествия. Фото: МВД Чувашии

Вечером 10 августа – около 20.50, возле деревни Караклы Канашского района столкнулись три легковых автомобиля, пострадали семь человек, сообщает МВД Чувашии.

- На автодороге А-151 «Цивильск-Ульяновск», по предварительным данным, первоначально произошло касательное столкновение «Тойота-Рав4» с попутной «Ладой-Приора». Последняя после удара выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомашиной «Лада-Гранта», в которой ехала семья из Чебоксар, - отметили в ведомстве.

В этой аварии пострадали водители «Приоры» и «Гранты», а также их пятеро пассажиров, в том числе двое мальчиков в возрасте 3 и 7 лет. Всех их с различными травмами доставили в больницу.