По обращениям граждан в Татарстане отремонтировали дорогу Буралы – Рантамак

По данной дороге выезжают на региональную автодорогу Азнакаево – Дюсюмово, а также здесь курсируют школьные автобусы. Фото: mindortrans.tatarstan.ru

В Азнакаевском муниципальном районе Татарстана завершен ремонт автодороги Буралы – Рантамак. Его выполнили по нацпроекту после обращений граждан в систему «Народный контроль». Сообщает пресс-служба Миндортранса Татарстана.

Дорога проходит по нормативам 4 технической категории – проезжая часть с шестиметровой шириной и двумя полосами движения. По ней выезжают на региональную автодорогу Азнакаево – Дюсюмово. Здесь также курсируют школьные автобусы.

На участке от 3,8 до 6,2 километра дорожники уложили верхний слой покрытия из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-11, восстановили и закрепили оси трассы, обработали стыки. Обочина укреплена с каждой стороны по метру. В настоящее время на объекте наносят дорожную разметку.