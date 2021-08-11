Победитель питчинга кинопроектов в рамках Казанского кинофестиваля получит 500 тысяч рублей

Публичная защита кинопроектов назначена на 8 сентября. Фото: сайт Казанского кинофестиваля

В Татарстане идет прием заявок на питчинг кинопроектов в рамках Казанского международного фестиваля мусульманского кино. Призовой фонд победителя составляет 500 тысяч рублей. Заявки принимаются до 15 августа. Сообщает пресс-служба Минкульта Татарстана.

На питчинге участники презентуют свои кинопроекты перед экспертами. Они могут быть как на стадии синопсисов, так и готовых сценариев и наработок. Питчинг носит международный статус, поэтому сюда могут быть привлечены и кинематографисты из других стран. Участие бесплатное, никаких взносов не требуется.

Экспертный совет будет оценивать проекты в категории «Игровое полнометражное кино».

Публичная защита кинопроектов назначена на 8 сентября в Казанском государственном институте культуры.

Также в рамках питчинга для участников проведут образовательную программу, мастер-классы от представителей экспертного совета и тренинги.