Татарстанских бизнесменов начали штрафовать за отсутствие онлайн-касс

Сотрудники налоговой службы по Республике Татарстан на постоянной основе проводят проверки по соблюдению законодательства о применении контрольно-кассовой техники. В 2021 году по результатам таких контрольных мероприятий к административной ответственности привлечено более 1000 субъектов бизнеса.

Специалисты отмечают, что такие проверочные мероприятия направлены в первую очередь на предупреждение нарушения прав и законных интересов граждан, поскольку соблюдение всеми организациями и индивидуальными предпринимателями законодательства по применению контрольно-кассовой техники при осуществлении ими расчетов и выдачей кассовых чеков на территории России является обязательным.

Стоит отметить, что за неприменение контрольно-кассовой техники в установленных законодательством РФ случаях предусмотрены штрафы в соответствии со статьей 14.5 КоАП.

В свою очередь налоговые органы Республики Татарстан, в связи с проведением отраслевого проекта по исключению недобросовестного поведения на рынках еженедельно проводит открытые классы по вопросам соблюдения законодательства о применении контрольно-кассовой техники и приглашает принять участие налогоплательщиков. График проведения открытых классов в территориальных налоговых органах Республики Татарстан с 09.08.2021 по 13.08.2021 доступен по ссылке.

Участникам мероприятия расскажут, кто обязан применять контрольно-кассовую технику и в каких случаях можно работать без нее; об условиях применения кассы при осуществлении торговли на розничных рынках, об административных правонарушениях за неприменение контрольно-кассовой техники; об особенностях применения специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» и о возможностях мобильного приложения «Мой налог».