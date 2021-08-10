В Ульяновске тюрьма обеспечила постельным бельем больницу

Сумма поставки составила более 140 тысяч рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

Тюрьма УФСИН России по Ульяновской области выполнила заказ на поставку постельного белья областному центру специализированных видов медицинской помощи имени Е.М. Чучкалова.

Десять осужденных сшили для больницы 600 простыней и 451 наволочку. Сумма контракта составила более 140 тысяч рублей.

На производственном участке тюрьмы имеются все необходимые сертификационные документы и оборудование, позволяющие поставлять швейную продукцию в медицинские учреждения.

Взаимодействие между Ульяновским областным центром специализированных видов медицинской помощи имени Е.М. Чучкалова и тюрьмой продолжается на протяжении двух лет.