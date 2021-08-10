В Ульяновске ночные клубы и массовые мероприятия будут работать по системе COVID-free

Для этого нужно получить паспорт COVID-безопасности – его выдают только после полной вакцинации. Фото: Иван Макеев

Руслан Гайнетдинов, председатель корпорации развития предпринимательства, на региональном противоковидном штабе представил проекты нормативных документов, регламентирующих COVID-free зоны. Подтвердить статус должны будут ночные клубы и организаторы мероприятий.

Получив паспорт COVID-безопасности, ночные клубы и массовые мероприятия смогут работать без ограничений — сейчас на их деятельность действует запрет в ночное время с 23:00 до 6:00. Организаторы и персонал, задействованный непосредственно в проведении мероприятия, должны иметь QR-код о прохождении вакцинации (или сведения о получении первой дозы вакцины). Все посетители и гости также должны будут предоставить сведения о прохождении вакцинации или отрицательный ПЦР-тест.

Паспорт COVID-безопасности можно будет оформить на портале.