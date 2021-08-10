В Ульяновске водитель на иномарке сбил ребенка на самокате

Ребенок катался по двору. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Минувшим днем в Ульяновске произошла авария. Примерно в 17:30 на переулке Буинский около дома № 1, по предварительной информации, 26-летний водитель «Дацун Ондо» сбил 9-летнего ребенка, который катался на самокате по дворовой территории. В результате ДТП пострадавшего госпитализировали.

Всего за минувшие сутки сотрудники УГИБДД УМВД России по Ульяновской области зарегистрировали 9343 нарушения Правил дорожного движения (в том числе с использованием технических средств фотофиксации), из них 8616 нарушений скоростного режима. В том числе: за управление транспортными средствами в состоянии опьянения задержаны 7 водителей, один из которых повторно управлял автомобилем; 65 водителей привлечены к административной ответственности за непредоставление преимущества в движении пешеходам; 23 пешехода нарушили Правила дорожного движения; 11 водителей общественного транспорта привлечены к административной ответственности за нарушения ПДД; 14 водителей такси нарушили правила перевозки людей и багажа; за выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения к административной ответственности привлечены 6 водителей; за управление транспортным средством, со стеклами, светопропускаемость которых не соответствует требованиям технического регламента к административной ответственности привлечены 27 водителей; за управление транспортным средством с нечитаемыми государственными регистрационными знаками к административной ответственности привлечены 23 водителя.