В Чувашии создали специальную рабочую группу по борьбе с незаконным производством и оборотом алкоголя

Как сообщил глава Чувашии, в регионе отравление алкоголем стоит на первом месте в категории интоксикаций. Фото: cap.ru

Глава Чувашии Олег Николаев подписал распоряжение о создании рабочей группы по борьбе с незаконным изготовлением и оборотом алкоголя. Такое решение было принято из-за высокого показателя смертности от спиртосодержащей продукции. Задача группы – проанализировать ситуацию в регионе и выработать план действий по предотвращению летальных исходов. Сообщает пресс-служба правительства республики.

За первое полугодие текущего года 139 из 320 случаев отравления алкоголем закончились летальным исходом. Это составляет 43% из общего количества. Самый резонансный случай произошел с 19 по 21 июля 2021 года, когда четверо односельчан – трое мужчин и одна женщина умерли, отравившись метиловым спиртом.

Как сообщил глава Чувашии, в регионе данный вид отравлений стоит на первом месте в категории интоксикаций.

Созданная рабочая группа, которую возглавил вице-премьер – министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии, должна комплексно проверить данную ситуацию в республике. Также ей предстоит провести мероприятия по предупреждению и пресечению незаконного производства и оборота, в том числе, рассмотреть законопроекты по воздействию на население на уровне правительства. Результатом поэтапной работы этой группы должно стать снижение смертности в Чувашии от отравления спиртосодержащей продукцией.