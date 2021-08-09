Инвесторы в Набережных Челнах вложили 19, миллиардов рублей и создали 6100 рабочих мест

Мэр города Наиль Магдеев отметил, что до конца действия льготного налогового режима количество новых рабочих мест должно составлять не менее 10 тысяч. Фото: nabchelny.ru

В исполкоме Набережных Челнов ознакомились с результатами деятельности территории опережающего социально-экономического развития. За первую половину текущего года 38 резидентов, числящихся в ТОСЭР, инвестировали 19,1 миллиарда рублей, а также создали 6100 рабочих мест. Сообщает пресс-служба администрации города.

Татарстанский автоград первым в стране получил статус ТОСЭР еще в 2016 году. За 5 лет совместной работы с резидентами их доля в общей выручке города составляет 9,3%.

Самыми крупными резидентами являются ООО «Современные технологии», компания «ЗаряД» и лидер списка – китайская компания «Хайер».

Маркировка «Произведено в Набережных Челнах» тоже набирает обороты: экспорт продукции с данной меткой в 20 стран мира осуществляют 8 резидентов ТОСЭР.

Мэр города Наиль Магдеев отметил, что до конца действия льготного налогового режима количество новых рабочих мест должно составлять не менее 10 тысяч. По мнению градоначальника, нужно работать на увеличение данного синергического эффекта от ТОСЭР.