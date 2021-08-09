В Казани достраивают крытую часть экстрим-парка «Урам»

Планируется, что крытая часть парка будет работать круглогодично. Фото: Инзиля ШАКИРОВА

Госстройнадзор республики проводит итоговую проверку соответствия построенного в Казани крытого экстрим-парка молодежного центра «Урам» требованиям технических регламентов.

Согласно документам, строящийся комплекс представляет собой двухэтажное здание на 260 посадочных мест, включая техработников, самих спортсменов и зрителей.

На первом этаже размещаются тренировочные площадки, универсальный спортзал и зал для экстремальных видов спорта. На втором этаже, кроме офисных и вспомогательных помещений, находятся танцплощадка и медиатека. В здании будут работать собственные медицинские кабинеты.Кроме того, на прилегающей к дому территории обустроена автомобильная парковка.

Если итоговая проверка пройдет без замечаний, уже к концу лета будет выдано положительное заключение экспертизы проектной документации. Планируется, что крытый молодежный центр будет работать в круглогодичном режиме.