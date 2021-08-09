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Здоровье9 августа 2021 12:15

В Татарстане за сутки коронавирусом заразились 50 человек

17 из них госпитализировали
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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По данным на 9 августа 2021 года в Татарстане зарегистрировано 24 387 случаев COVID-19.

По данным на 9 августа 2021 года в Татарстане зарегистрировано 24 387 случаев COVID-19.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татарстане зарегистрировано 50 новых случаев COVID-19, из них 3 – завозные, 47 – контактные. По данным республиканского минздрава, 17 человек госпитализировано, 33 получают лечение на дому.

По данным на 9 августа 2021 года в Татарстане зарегистрировано 24 387 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 21 555 человек, в том числе 5 за минувшие сутки.

Всего провакцинировано 879 524 человека, из них 687 790 получили вторую прививку.