В Татарстане обновили 3 километра дороги «Агрыз – Красный Бор» - Исенбаево – Старое Сляково – Черново

Дорожники обновили наиболее изношенный участок. Фото: mindortrans.tatarstan.ru

В Агрызском районе Татарстана по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» завершен ремонт региональной автомобильной дороги «Агрыз – Красный Бор» - Исенбаево – Старое Сляково – Черново. Дорожники обновили наиболее изношенный участок. Сообщает пресс-служба Миндортранса республики.

Работы проводились на участке с 5,8 по 9 километр. После расширения проезжей части на 1 метр дорогу довели до соответствия 4 технической категории – две полосы движения 3,5 метра каждая. Также обновлено дорожное полотно: здесь уложили высокопрочный асфальтобетон и укрепили обочины по 1 метру с обеих сторон.