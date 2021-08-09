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Общество9 августа 2021 12:38

В Казани при пожаре в многоквартирном доме погибла школьница

В квартире на четвертом этаже загорелись вещи
Евгения БУБЛИК
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Ведомство установит причины, которые привели к трагедии

Ведомство установит причины, которые привели к трагедии

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Казани в поселке Дербышки на пожаре было найдено тело 13-летней девочки. О возгорании в Советском районе города экстренным службам стало известно в воскресенье вечером, 8 августа. Пожарные установили, что в квартире на четвертом этаже девятиэтажного многоквартирного дома загорелись вещи. Площадь пожара составила 8 квадратных метров, об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике Татарстан.

Прокуратура Татарстана организовала проверку по факту гибели 13-летней девочки. На место прибыл исполняющий обязанности прокурора Советского района Казани Евгений Почкин. Ведомство установит причины, которые привели к трагедии, также будет выясняться, как исполнялись родительские обязанности.

Кроме того, прокуратура даст оценку действиям органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних.