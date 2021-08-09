В Чувашии до 2030 года построят почти девять миллионов квадратных метров жилья

Показатели строительства в регионе должны вырасти до одного миллиона квадратных метров жилья в год. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

На торжественном мероприятии, посвященном Дню строителя, глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что показатели строительства в регионе должны вырасти до одного миллиона квадратных метров жилья в год.

«Это достаточно амбициозная задача. Но именно через достижение этого показателя мы сможем обеспечить комфортным современным жильем население Чувашской Республики и придать мощный импульс развитию других секторов экономики в год», — сказал Николаев.

Глава также отметил, что сейчас в стройке находится четыре школы, девять детских садов, ведется капитальный ремонт 53 школ и 38 детских садов:

«Важно не просто поменять окна, кровлю и покрасить стены. Мы с вами должны создать для наших детей пространство совершенно иного качества», – отметил руководитель региона.

Там же была намечена цифра в 8,8 миллионов квадратных метров жилья, которое планируется построить в регионе до 2030 года.

На торжественном мероприятии также были вручены государственные награды Чувашской Республики и ведомственные награды Минстроя Чувашии. Кроме того, были награждены застройщики Чувашии, включенные в рейтинг лидеров по итогам всероссийского конкурса.