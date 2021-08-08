Ремонт детской школы искусств в Ульяновске затянулся: где пройдут занятия детей в новом учебном году

Власти города подчеркнули, что воспитанники и работники школы не должны ждать окончания ремонта в сентябре в ущерб своим занятиям. Фото: ulmeria.ru

В Ульяновске под вопросом возобновление работы Детской школы искусств №10: подрядчик нарушил сроки проведения ремонта. Власти города потребовали у него ускорить обновление здания. Сообщает пресс-служба городской мэрии.

В администрации города подчеркнули, что до учебного года осталось всего три недели. Воспитанники и работники школы не должны ждать окончания ремонта в сентябре в ущерб своим занятиям. Поэтому необходимо увеличить скорость проведения ремонтных работ, не навредив при этом их качеству.

В подрядной организации обещали увеличить количество рабочих с начала следующей недели. А к ее завершению подрядчик заверил закончить монтаж сантехники и работы по второму этажу здания.

Руководство Детской школы искусств №10 подстраховалось на случай продления ремонта: чтобы не срывать занятия, их будут проводить в других учреждениях.

В качестве альтернативных площадок для временного проведения занятий выбраны близлежащие Дворец культуры «Руслан», 5-ая библиотека на 40-летия Победы, 28, а также средняя школа №50 на бульваре Фестивальный, 4.