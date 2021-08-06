Жители Казани предпочитают прививаться от коронавируса около станций метро

На сегодняшний день вакцинацию прошли 863 тыс. 275 татарстанцев. Фото: Анастасия Осипова

4 августа в Татарстан поступила очередная партия вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Всего с декабря прошлого года в республику доставили 1 миллион 33 тысячи 543 дозы различных вакцин от COVID-19.

На сегодняшний день вакцинацию прошли 863 тыс. 275 татарстанцев, из них 642 тыс. 587 человек привились вторым компонентом, сообщил заместитель министра здравоохранения РТ – начальник Управления здравоохранения МЗ РТ по Казани Владимир Жаворонков.

- На сегодняшний день у нас в наличии есть все виды вакцин и достаточное количество доз для продолжения прививочной кампании, – отметил он.

Специалисты отмечают, что жители Казани предпочитают прививаться в мобильных пунктах вакцинации, нежели в поликлиниках. Так, в июле в пунктах вакцинации, расположенных в торговых центрах, сделали прививку более 8 тысяч человек, у станций метрополитена – порядка 11 тысяч жителей.

По словам Жаворонкова, наиболее популярен в столице РТ пункт вакцинации около станции метро «Яшлек» – там привились более 3,5 тысячи человек, у станции метро «Козья слобода» – более 3 тысяч человек. В каждом из пунктов, работающих в торговых центрах, вакцинацию прошли от 2,2 до 2,5 тысяч человек.

Напомним, в Казани на прошлой неделе в домах культуры Казани заработали четыре дополнительных мобильных пункта вакцинации от коронавирусной инфекции: привиться можно в КДК им.Ленина, культурных центрах «Сайдаш», «Московский» и «Залесный». Они работают по графику учреждений в тестовом режиме. В зависимости от активности горожан график работы пунктов вакцинации может быть скорректирован.