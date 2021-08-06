В Татарстане 11-месячный ребенок отравился грибами

По сравнению с прошлым годом в Татарстане стали реже травиться грибами. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Ежегодно в Татарстане регистрируются случаи пищевых отравлений, связанные с употреблением грибов.Так, с начала года отравились 8 жителей республики, в их числе 11-месячный ребенок. Для сравнения в 2020 году грибами за аналогичный период отравились 22 человека.

Что делать, чтобы избежать отравления? Советы жителям республики дали в Роспотребнадзоре Татарстана.

- Не собирайте грибы, которые вам не известны. Если возникли сомнения – гриб лучше выбросить, тем более запрещено класть его к другим грибам.

- Избегайте сбора старых и червивых грибов.

- Грибы, которые растут у дорог, железнодорожных путей, возле заводов, промышленных зон или на территории радиационной зоны собирать исключительно нельзя, так как они впитали в себя токсические вещества.

- Нельзя собирать грибы в полиэтиленовый пакет, для этих целей подойдет корзина.

- Для хранения урожая не использовать оцинкованную или алюминиевую посуду. При комнатной температуре грибы хранить не более 3 часов.

- Перед приготовлением любой вид грибов должен тщательно очищаться и отвариваться.

- При заготовке грибов тщательно придерживаться технологии, стерилизовать тару, а также не хранить грибные консервы более 6 месяцев, и сразу же выбрасывать вздувшиеся банки.

- Избегать употребления в пищу грибов в детском возрасте до 14 лет.