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Общество6 августа 2021 21:09

В поселке «Васильево» под Казанью осенью откроется новый парк

Он получит название «Леска»
Инзиля ШАКИРОВА
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Окончание строительства парка намечено на конец третьего квартала текущего года.

Окончание строительства парка намечено на конец третьего квартала текущего года.

Фото: Евгения ГУСЕВА

К концу сентября в поселке Васильево Зеленодольского района Татарстана планируется завершить строительство нового природного парка. Он получит название «Леска» – производное от «Лесокомбинат».

Общая площадь пространства составит 28 616 квадратных метров. Там разместятся спортивные и детские игровые площадки, воркаут-зоны и спортивное оборудование, амфитеатр и пешеходные зоны.

Объем финансирования — 26,25 миллионов рублей, денежные средства выделены из бюджета РТ. Окончание строительства намечено на конец третьего квартала текущего года.