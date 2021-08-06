В поселке «Васильево» под Казанью осенью откроется новый парк

Окончание строительства парка намечено на конец третьего квартала текущего года. Фото: Евгения ГУСЕВА

К концу сентября в поселке Васильево Зеленодольского района Татарстана планируется завершить строительство нового природного парка. Он получит название «Леска» – производное от «Лесокомбинат».

Общая площадь пространства составит 28 616 квадратных метров. Там разместятся спортивные и детские игровые площадки, воркаут-зоны и спортивное оборудование, амфитеатр и пешеходные зоны.

Объем финансирования — 26,25 миллионов рублей, денежные средства выделены из бюджета РТ. Окончание строительства намечено на конец третьего квартала текущего года.