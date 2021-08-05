В Нижнекамске на 28,5 миллиона рублей построят новый сквер

Скейтпарк в сквере уже освоили местные любители скейтбордов, самокатов и bmx. Фото: e-nkama.ru

В Нижнекамске идет строительство нового сквера на улице Юности. На возведение нового объекта выделено 28,5 миллиона рублей. Это один из наиболее масштабных дворовых проектов в городе. Сообщает пресс-служба городской мэрии.

В настоящее время на территории установлена сцена с лавочками на 150 мест, проведено электричество для аппаратуры на время мероприятий, а также небольшой скейтпарк. Его уже освоили местные любители скейтбордов, самокатов и bmx.

Сейчас здесь укладывают дорожки двух видов – из брусчатки и асфальтового покрытия. Первый этап работ планируют завершить к концу августа.

На второй этап запланировано воссоздание по просьбе жителей круга для скандинавской ходьбы, бега и катания на велосипедах. Для обеспечения безопасности здесь установят опоры освещения, видеонаблюдение, уберут сухостой.