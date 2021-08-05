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Происшествия5 августа 2021 20:45

В Набережных Челнах в припаркованной машине нашли тело женщины

Предположительно, ее убил бывший сожитель, а затем покончил с собой
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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По предварительной информации, причиной убийства стала ревность.

По предварительной информации, причиной убийства стала ревность.

Фото: Владимир КРУПСКИЙ

4 августа в автомобиле, припаркованном у одного из домов в 52 комплексе Набережных Челнов, обнаружено тело 44-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти, а именно множественных ножевых ранений. Кроме того, в квартире дома найдено тело ее бывшего 60-летнего сожителя, который, по предварительным данным, свел счеты с жизнью.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "убийство". По предварительным данным, мужчина совершил убийство бывшей сожительницы на почве ревности.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.