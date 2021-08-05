Под строительство Вознесенского тракта в Казани изымут несколько участков и гаражей

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На улице Родины в Советском районе выкупят у частников несколько гаражей и участков для строительства Вознесенского тракта. Такое постановление исполкома города опубликовано сегодня в сборнике документов мэрии.

Речь идет о 13 объектах — это гаражи и участки в гаражно-строительных кооперативах «Тайга» и «Ракета». Площади земельных участков составляют от 18 до 25 квадратных метров. Их изъятие будет происходить «путем выкупа для муниципальных нужд».

Администрация Советского района проведет оценку рыночной стоимости изымаемых земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества.