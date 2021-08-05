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Общество5 августа 2021 15:33

В Татарстане завершился ремонт дороги Чистополь – Аксубаево – Нурлат

Дорожники обновили участок протяженностью 2,3 километра
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Дорога проходит по 3 технической категории – две полосы движения и семиметровая проезжая часть. Фото: mindortrans.tatarstan.ru

Дорога проходит по 3 технической категории – две полосы движения и семиметровая проезжая часть. Фото: mindortrans.tatarstan.ru

В Чистопольском районе Татарстана отремонтировали участок автодороги регионального значения Чистополь – Аксубаево – Нурлат. Дорожники провели работы с 27,6 до 29,9 километра. Сообщает Миндортранс Татарстана.

Дорога проходит по 3 технической категории – две полосы движения и семиметровая проезжая часть.

На отремонтированном участке уложили высокоплотный асфальтобетон ЩМА-11 и укрепили обочины по 1,5 метра с каждой стороны. Вдоль обновленной части дороги установили 200 метров барьерных ограждений и нанесли дорожную разметку.