В Татарстане завершился ремонт дороги Чистополь – Аксубаево – Нурлат

Дорога проходит по 3 технической категории – две полосы движения и семиметровая проезжая часть. Фото: mindortrans.tatarstan.ru

В Чистопольском районе Татарстана отремонтировали участок автодороги регионального значения Чистополь – Аксубаево – Нурлат. Дорожники провели работы с 27,6 до 29,9 километра. Сообщает Миндортранс Татарстана.

Дорога проходит по 3 технической категории – две полосы движения и семиметровая проезжая часть.

На отремонтированном участке уложили высокоплотный асфальтобетон ЩМА-11 и укрепили обочины по 1,5 метра с каждой стороны. Вдоль обновленной части дороги установили 200 метров барьерных ограждений и нанесли дорожную разметку.