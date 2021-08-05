В Ульяновской области водитель "Весты" погиб, столкнувшись с "ГАЗом"

Водитель умер до прибытия медиков. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Серьезная авария произошла днем 4 августа в Ульяновской области. В Майнском районе на 173 километре автодороги «Саранск - Сурское - Ульяновск» примерно в 13.20 столкнулись «Лада Веста» и «ГАЗ 3001GL».

Как сообщили в МВД региона, 47-летний водитель «Весты» выехал на встречную полосу, где и столкнулся с «ГАЗом». В результате данного столкновения оторвавшийся бензобак автомобиля «ГАЗ» повредил «ВАЗ 21144», который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП водитель автомобиля «Лада Веста» от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Два пассажира отечественной легковушки, 45-летняя женщина и 80-летний мужчина, были доставлены в медицинское учреждение, после оказания помощи отпущены домой.