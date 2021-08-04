Овощная нарезка, мясной и рыбный фарш: чем кормят фламинго, поселившихся в казанском зоопарке "Река Замбези"

Фото: мэрия Казани.

В казанском зоопарке «Река Замбези» поселились розовые фламинго. Долгожданные птицы приехали к нам в июне из города Амман (Иордания). Они уже прошли тридцатидневный карантин и готовы к встрече с посетителями зоопарка.

В Казань привезли 20 фламинго – все они родились в 2017 году. Из-за юного возраста птиц определить их пол невозможно, пока все они одного роста и веса. Поэтому имена новым жителям зоопарка еще не давали.

- Все станет ясно, когда они достигнут половой зрелости. Те, что повыше – самцы, те, что поменьше – самочки. А еще сейчас они серо-белые, почти без розового оттенка, потому что у них подростковое перо. Оперение у фламинго меняется с возрастом, чуть позже они порозовеют, – рассказала зооинженер экскурсионно-массового отдела зоопарка Евгения Артамонова.

По ее словам, на окрас птиц влияет также их питание. Фламинго кормят специальным комбикормом. Кроме того, в их рацион входят овощные нарезки, фарш из рыбы и мяса. Свою еду пернатые всегда размачивают, поэтому на территории их вольера есть небольшой водоем.

Условия их проживания тщательно продуманы. Помимо неглубокого бассейна в вольере установлены ограждения и электрические изгороди, чтобы птицы не перелетали и случайно не попадали к другим птицам и животным. Рядом с фламинго живут нильские гуси и цесарки, а также бегемотиха Захария. Кроме уличного вольера у фламинго есть внутренний, в котором они проводят время по ночам и будут жить зимой.

Как отмечают специалисты, сейчас фламинго ведут себя уже достаточно расслабленно и начинают привыкать к новой обстановке. Они с удовольствием купаются и чистят перышки. Птицы всегда перемещаются стаями, для них важно жить большим семейством. В скором времени фламинго в казанском зоопарке станет еще больше – в планах завести в город еще 10 птиц.

Новые жители «Реки Замбези» уже успели полюбиться посетителям. По словам работников зоопарка, внимания к ним очень много. Некоторые казанцы даже интересовались в социальных сетях, когда их привезут, и приходили в зоопарк только для того, чтобы увидеть фламинго.

Следующее пополнение в зоопарке ожидается ближе к осени, сообщила Е.Артамонова. Летом во многих странах действует запрет на перевозку животных из-за жаркой погоды. Планируется, что уже в сентябре-октябре в казанский зоопарк заедут гориллы, суданские ослы и антилопы.

Напомним, на новой территории зоопарка «Река Замбези» живут около 50 видов животных – бегемот, крокодилы, гамадрилы, страусы, египетские цапли, мартышки Бразза, сурикаты, шимпанзе, белые львы и другие.