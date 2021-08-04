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Общество4 августа 2021 19:22

В Чувашии отремонтируют поликлинику районной больницы

На эти цели выделили 113 миллионов рублей
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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После ремонта поликлиника заработает по принципам «бережливого производства». Фото: cap.ru

После ремонта поликлиника заработает по принципам «бережливого производства». Фото: cap.ru

В этом году в Чувашии запланирован ремонт поликлиники Чебоксарской районной больницы. Власти республики выделили на обновление 113 миллионов рублей. Сообщает пресс-служба правительства региона.

В рамках ремонтных работ будут обновлены фасад и кровля корпуса, проведена внутренняя отделка. В медучреждении отметили, что после ремонта поликлиника заработает по принципам «бережливого производства».

Здесь появятся зоны для комфортного ожидания и понятная навигация. Система предварительной записи будет работать в полную силу: после записи можно будет идти прямо к врачу без повторного обращения в регистратуру. Также продумают рассадку врачей, чтобы максимально снизить вероятность возникновения очередей.