В Чувашии отремонтируют поликлинику районной больницы

После ремонта поликлиника заработает по принципам «бережливого производства». Фото: cap.ru

В этом году в Чувашии запланирован ремонт поликлиники Чебоксарской районной больницы. Власти республики выделили на обновление 113 миллионов рублей. Сообщает пресс-служба правительства региона.

В рамках ремонтных работ будут обновлены фасад и кровля корпуса, проведена внутренняя отделка. В медучреждении отметили, что после ремонта поликлиника заработает по принципам «бережливого производства».

Здесь появятся зоны для комфортного ожидания и понятная навигация. Система предварительной записи будет работать в полную силу: после записи можно будет идти прямо к врачу без повторного обращения в регистратуру. Также продумают рассадку врачей, чтобы максимально снизить вероятность возникновения очередей.