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Общество4 августа 2021 16:34

В Чебоксарах фермеров освободят от арендной платы на ярмарках

Так цены на продукцию будут еще ниже
Инзиля ШАКИРОВА
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Ярмарки пройдут территориях ТД «Шупашкар», ТК «Северный» и ТК «Николаевский».

Ярмарки пройдут территориях ТД «Шупашкар», ТК «Северный» и ТК «Николаевский».

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

С 7 августа в Чебоксарах на территориях ТД «Шупашкар», ТК «Северный» и ТК «Николаевский» начнут работать ярмарки выходного дня. На них фермеров освободят от арендной платы помещений и услуг посредников – так, по словам главы администрации Чебоксар Алексея Ладыкова, цены на продукцию снизятся максимально.

На ярмарках выходного дня жители города смогут приобрести сезонную продукцию – местные овощи и фрукты.

Планируется открытие ярмарок на дополнительных местах.