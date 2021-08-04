В Чебоксарах фермеров освободят от арендной платы на ярмарках

Ярмарки пройдут территориях ТД «Шупашкар», ТК «Северный» и ТК «Николаевский». Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

С 7 августа в Чебоксарах на территориях ТД «Шупашкар», ТК «Северный» и ТК «Николаевский» начнут работать ярмарки выходного дня. На них фермеров освободят от арендной платы помещений и услуг посредников – так, по словам главы администрации Чебоксар Алексея Ладыкова, цены на продукцию снизятся максимально.

На ярмарках выходного дня жители города смогут приобрести сезонную продукцию – местные овощи и фрукты.

Планируется открытие ярмарок на дополнительных местах.