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Здоровье3 августа 2021 14:24

49 человек заразились коронавирусом в Татарстане за последние сутки

21 заболевшего госпитализировали
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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По данным на 3 августа 2021 года в Татарстане зарегистрирован 24 081 случай COVID-19.

По данным на 3 августа 2021 года в Татарстане зарегистрирован 24 081 случай COVID-19.

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Татарстане зарегистрировано 49 новых случаев COVID-19, из них 1 – завозной, 48 – контактные. По данным республиканского минздрава, 21 человек госпитализирован, 28 получают лечение на дому.

По данным на 3 августа 2021 года в Татарстане зарегистрирован 24 081 случай COVID-19. Выздоровело за весь период 21 339 человек, в том числе 50 за минувшие сутки.

Всего провакцинировано 836 828 человек (прирост – 5 604), из них 620 445 получил вторую прививку.