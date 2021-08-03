49 человек заразились коронавирусом в Татарстане за последние сутки

По данным на 3 августа 2021 года в Татарстане зарегистрирован 24 081 случай COVID-19. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Татарстане зарегистрировано 49 новых случаев COVID-19, из них 1 – завозной, 48 – контактные. По данным республиканского минздрава, 21 человек госпитализирован, 28 получают лечение на дому.

По данным на 3 августа 2021 года в Татарстане зарегистрирован 24 081 случай COVID-19. Выздоровело за весь период 21 339 человек, в том числе 50 за минувшие сутки.

Всего провакцинировано 836 828 человек (прирост – 5 604), из них 620 445 получил вторую прививку.