В Чебоксарах к октябрю благоустроят территории у 120 многоквартирных домов

Работы во всех домах планируется завершить до 1 октября этого года. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

Ремонт 70 дворовых территорий, на которых находятся 120 многоквартирных домов, пройдет по двух программам благоустройства.

Одна из них – «Безопасные и качественные автомобильные дороги» госпрограммы «Развитие транспортной системы Чувашской Республики», сумма – 39,2 млн рублей. Вторая программа – «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики», сумма – 319 млн рублей.

В текущем году на ремонт и благоустройство дворовых территорий в Чебоксарах предусмотрено 358,2 млн руб. Все работы должны завершиться до 1 октября. Таким образом, доля неблагоустроенных дворов в городе снизится до 40%.