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Общество2 августа 2021 17:29

В Чебоксарах усилят контроль за ценами на продукты и увеличат количество ярмарок

Такое поручение поступило от главы администрации города
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Дешевле всего продукты можно купить на сельскохозяйственных ярмарках

Дешевле всего продукты можно купить на сельскохозяйственных ярмарках

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня власти Чебоксар в рамках еженедельной планерки обсудили динамику цен на продукты и пути обеспечения горожан продукцией по оптимальной стоимости. Данные за последнюю неделю показали рост цен на макаронные изделия, яблоки, молоко и печенье. В то же время снизилась стоимость консервов, соли, хлеба и рыбы.

Из «борщевого набора» заметно упала цена за килограмм моркови, а цены на лук, картофель, свеклу и капусту поднялись от 9% до 23%.

Сити-менеджер Чебоксар Алексей Ладыков поручил усилить работу с федеральными торговыми сетями, встречаться с руководителями, получать данные о возможных акциях на товары первой необходимости заранее и сообщать об этом горожанам.

Дешевле всего продукты можно купить на сельскохозяйственных ярмарках. В связи с этим с 7 августа в столице Чувашии начнут работу ярмарки выходного дня. Основные локации – торговый дом «Шупашкар», торговые комплексы «Северный» и «Николаевский».

Ожидается, что уже в середине сентября чувашские фермеры смогут предоставить сезонные овощи и фрукты для горожан по минимальным ценам. К этому времени количество ярмарок в Чебоксарах увеличится в два раза.

Алексей Ладыков также распорядился, чтобы торговцев освободили от оплаты аренды. Таким способом власти города хотят максимально снизить цены на продукты. Для пенсионеров и льготных категорий граждан обеспечат бесплатную доставку и помощь волонтеров.