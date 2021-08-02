72-летний мужчина умер во время пожара в Казани, в квартире обнаружили канистры с бензином

Когда пожарные вошли в квартиру, мужчина был еще жив, но в итоге скончался. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

МИнувшей ночью в службу спасения поступил сигнал из Казани. По словам звонивших, в доме №4 по улице Блюхера произошел пожар в одной из квартир, расположенной на 7 этаже здания.

К моменту прибытия пожарных, происходило открытое горение балкона на седьмом этаже, создалась угроза распространения горения на вышерасположенные этажи. По словам жильцов дома, о помощи никто не просил, но исключать того, что в квартире могли быть люди нельзя.

После вскрытия дверей пожарные обнаружили на кухне квартиры на полу лежащего мужчину. Пожарные надели на пострадавшего маску и вынесли его из квартиры, передав медикам. Также из помещения кухни были вынесены 2 алюминиевые канистры, наполовину заполненные бензином.

Спасти мужчину не удалось. Медики констатировали смерть 72-летнего пенсионера. В квартире сгорели вещи б/у и мебель в комнате и на балконе квартиры на общей площади 21 квадратный метр. От воздействия опасных факторов пожара пострадали оконные рамы балконов двух квартир.

- Предварительная причина пожара – поджог, - сообщили в пресс-службе МЧС по Татарстану.