Финно-угорский фестиваль в Набережных Челнах: этно-фьэжн музыка, активности и фестиваль еды

Зрителей будут развлекать музыкой в стиле этно-фьюжн Фото: Алексей БУЛАТОВ

21 августа в Набережных Челнах пройдет Фестиваль народного творчества финно-угорских народов «Мы ветви древа одного». Основной локацией фестиваля станет площадь «Азатлык». Сообщает пресс-служба Дома дружбы народов Татарстана.

В 10:00 программу откроет выставка откроет выставка национальных костюмов финно-угорских народов, живущих в регионе. В 10:30 назначен круглый стол на тему сохранения и популяризации культуры финно-угорских народов в Татарстане.

Официальное открытие состоится в 13:00. Концертная программа включает коллективы и исполнители финно-угорских народов, зрителей будут развлекать музыкой в стиле этно-фьюжн.

Из других активностей на площади будет организована игровая детская зона с мастер-классами, а также ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства.

Самая аппетитная часть мероприятия – гастрофестиваль будет посвящен Году родных языков и народного единства. Здесь можно будет отведать национальные блюда разных народов, проживающих в Набережных Челнах, в частности, угоститься русской, удмуртской, марийской, мордовской, кавказской, таджикской, узбекской кухней. На площадке в онлайн-формате также пройдут мастер-классы по приготовлению марийских, удмуртских и мордовских блюд.