Установка приложения на мобильник обошлась жительнице Татарстана в 10 тысяч рублей

Только после списания денег девушка обратилась в полицию. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

В дежурную часть полиции обратилась 30-летняя жительница Альметьевска, рассказав полицейским, что неизвестный обманом завладел ее деньгами в сумме 9640 рублей.

Она пояснила, что ей на телефон позвонил мужчина, представился сотрудником службы безопасности одного из банков и сообщил об угрозе несанкционированного списания денег с ее банковской карты. По совету звонившего, женщина установила на свой смартфон специальное приложение и сообщила ему пароль.

На самом деле это была программа для удаленного доступа, воспользовавшись которым, злоумышленник похитил у заявительницы все деньги. После списания денежных средств банковская карта была заблокирована.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление личности злоумышленника. Уже известно, что абонентский номер, с которого звонили потерпевшей, зарегистрирован в Московской области.