Установка приложения на мобильник обошлась жительнице Татарстана в 10 тысяч рублей

Только после списания денег девушка обратилась в полицию.
Фото: Владимир КРУПСКИЙ
В дежурную часть полиции обратилась 30-летняя жительница Альметьевска, рассказав полицейским, что неизвестный обманом завладел ее деньгами в сумме 9640 рублей.
Она пояснила, что ей на телефон позвонил мужчина, представился сотрудником службы безопасности одного из банков и сообщил об угрозе несанкционированного списания денег с ее банковской карты. По совету звонившего, женщина установила на свой смартфон специальное приложение и сообщила ему пароль.
На самом деле это была программа для удаленного доступа, воспользовавшись которым, злоумышленник похитил у заявительницы все деньги. После списания денежных средств банковская карта была заблокирована.
В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление личности злоумышленника. Уже известно, что абонентский номер, с которого звонили потерпевшей, зарегистрирован в Московской области.