УНИКС провернул супер-трансфер: Марио Хезонья пять лет играл в НБА, а в Испании и Греции ему не было равных

Фото: БК УНИКС.

Казанский УНИКС продолжает обновлять состав перед стартом нового сезона. Команде из Татарстана предстоит не только бороться с ЦСКА и другими в Единой лиге ВТБ, но и представлять Россию в Евролиге.

Утром 31 июля УНИКС объявил имя очередного новичка и этот трансфер можно смело назвать топовым. В казанский клуб перешел форвард Марио Хезонья. Контракт с хорватским форвардом рассчитан на один год, с опцией продления еще на один.

26-летний Хезонья во взрослом баскетболе дебютировал в 14 лет. Он рано перебрался в "Барселону", в составе которой, несмотря на юный возраст, был одним из лидеров. В 2015 Хезонья был выбран на драфте "Орландо Мэджиком" в 1-м раунде под 5-м номером. Всего в НБА он провел пять лет, выступая за "Орландо", "Нью Йорк" и "Портленд". За его плечами 330 матчей в сильнейшей лиге мира.

В феврале 2021 игрок подписал контракт с греческим "Панатинаикосом". В Евролиге он показывал следующую статистику: 14,4 очков; 2,5 подборов; 1,3 передач; 1,6 перехватов; рейтинг эффективности – 12,8. В Чемпионате Греции Хезонья набирал в среднем 10,7 очков; 3,3 подборов; 0,7 перехватов; 1,7 передач. Несмотря на короткий отрезок в составе "Пао" он успел стать обладателем кубка Греции и получить титул самому зрелищному игроку чемпионата Греции.

Отметим, что Хезонья мог продолжить играть за "Панатинаикос", который в межсезонье возглавил бывший тренер УНИКСа Димитрис Прифтис. ОДнако хорват предпочел перебраться в Казань, где новым наставником стал соотечественник Марио - Велимир Перасович.