В Чебоксарах установят аттракцион, аналогов которому нет в Чувашии

Фото: мэрия Чебоксар.

Ко Дню города в чебоксарском парке «Лакреевский лес» будет запущен новый аттракцион. «Кенгуру». В настоящее время проходят пуско-наладочные работы, а также мероприятия по подключению платёжно-пропускной системы. После испытаний системы начнется сертификация аттракциона и его регистрация.

Аттракцион «Кенгуру» – семейный аттракцион в виде декоративных «кабин-кенгуру». Кабинки вращаются по кругу, одновременно поднимаясь и опускаясь, на высоте 3 метров.

На аттракционе смогут кататься дети ростом выше 130 сантиметров и сопровождающие их взрослые. Дети до 10 лет на аттракцион допускаются только в сопровождении взрослых, дети от 11 лет и старше – самостоятельно.

– Аналогов данного аттракциона в Чувашии нет, и данный аттракцион точно не даст скучать ни детям, ни взрослым, ведь с этими кенгуру невозможно устоять на месте, – говорит директор парка «Лакреевский лес» Игорь Ивонтьев.