Свершилось! Последний проблемный дом ЖК "Молодежный" в Казани сдан в эксплуатацию

Фото: мэрия Казани.

В Казани сдан очередной долгострой группы компаний «Фон» на Ноксинском спуске – пятый дом на 323 квартиры жилого комплекса «Молодежный» по улице Чингиза Айтматова, 9.

Пятый дом – последний из проблемных объектов жилого комплекса «Молодежный». Ранее благодаря тому, что к решению проблемы обманутых дольщиков в Казани подключились органы власти, в 2015 году был сдан четвертый дом, в 2017 году – третий, в 2019 году – первый, в 2020 году – дом второй.

Пятый дом начали возводить в 2014 году, сдать его планировалось в 2016 году. Однако из-за банкротства застройщика, которым являлся ООО «ЖК «Молодежный» группы компаний «Фон», строительство остановилось практически в самом начале – на уровне свай.

После 5-летнего перерыва, осенью 2020 года, работы возобновилось. Новым застройщиком дома стал Фонд РТ по защите прав граждан – участников долевого строительства. Строительство проблемного объекта осуществлялось по федеральной программе поддержки дольщиков и при содействии Исполнительного комитета Казани.

Строительные работы выполняла компания «Ак таш». В июле инспекция государственного строительного надзора РТ подтвердила готовность дома заключением о соответствии требованиям проектной документации и энергетической эффективности.

3-подъездный дом переменной этажности (от 16 до 20) на 323 квартиры, из которых 294 принадлежат дольщикам, возведен менее чем за год. Прилегающая территория благоустроена, во дворе есть детская и спортивная площадки, в доме есть подземная автостоянка на 134 машино-места и детский сад №3.

- Покупая квартиры, мы и представить себе не могли, что возникнут такие проблемы. Тогда застройщик еще не был банкротом. Однако потом строительство остановилось, и мы ждали долгие 5 лет, – рассказала одна из дольщиц – представительниц инициативной группы. – Заедем в квартиру сразу же, как только сделаем ремонт. Проблема лишь в том, что за эти годы строительные материалы сильно подорожали, мы и не рассчитывали на такие расходы.

Теперь дольщикам предстоит осмотреть свои квартиры, оформить оставшиеся бумаги и сделать ремонт. В ближайшее время будет определена дата проведения собрания собственников для решения организационных вопросов.