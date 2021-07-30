Ремонт трамвайных путей в Казани: где ведутся работы и когда завершатся

Изменения в графики работы трамваев пока не вносились. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

В Казани сразу на нескольких участках специалисты «Метроэлектротранса» проводят реконструкцию трамвайных путей.

Так, на улице Саид-Галеева у железнодорожного вокзала Казань-1 подготавливают основание под новый путь. Напомним, там ведутся работы по переносу трамвайных путей для удобства высадки пассажиров.

На улице Химической продолжаются работы по выправке путей в оба направления по маршруту следования трамвая №1.

На улице Гвардейской по маршруту трамвая №4 и возле остановки «Академия правосудия» по маршруту трамвая №5 ведется замена шпал.