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Общество29 июля 2021 21:31

Прогноз погоды в Казани 30 июля 2021 года: днем потеплеет, но дожди не прекратятся

Прогноз погоды в Казани 30 июля 2021 года: синоптики прогнозируют сильный ветер - местами до 20 м/с
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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Дожди прогнозируется практически по всему Татарстану.

Дожди прогнозируется практически по всему Татарстану.

Фото: Владимир КРУПСКИЙ

В Татарстане и его столице по прогнозу синоптиков 30 июля ухудшится погода. Так, в ночь на пятницу ожидаются грозы и кратковременные усиления ветра до 15-20 м/с, днем местами также пройдет небольшой дождь.

Температура воздуха ночью в столице РТ составит 14-16 градусов выше нуля, днем – 25-27 градусов тепла.

В целом по Татарстану также ожидается кратковременный дождь, в отдельных районах – гроза. Синоптики прогнозируют умеренный юго-западный ветер, при грозе с кратковременными усилениями до 15-20 м/с.

Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от 12 до 17 градусов тепла, в дневные – от 24 до 29 градусов выше нуля.