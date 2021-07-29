Глава Чувашии призвал развивать в регионе фриланс: это выгодно для экономики республики

Николаев считает, что Чувашию следует сделать более привлекательной для дистанционно работающих и фрилансеров Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Глава Чувашии Олег Николаев заявил, что в регионе следует практиковать фриланс и дистанционную работу, так как это выгодно для экономики республики. Об этом он сообщил на стратегической сессии «Республика идей». Сообщает пресс-служба правительства региона.

В случае, если в стране утвердят выплату работодателям подоходного налога за сотрудников на удаленке, это позволит пополнить бюджет республики. Затем эти средства пойдут на оказание социальных услуг таким сотрудникам и улучшение условий жизни всех граждан.

В связи с этим Олег Николаев считает, что Чувашию следует сделать более привлекательной для дистанционно работающих и фрилансеров. Глава Чувашии уверен: чтобы гости республики захотели не только посетить местность, но и жить и работать тут, нужно развивать территории, жилищное строительство, инфраструктуру.