Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество28 июля 2021 19:09

В Альметьевске вынесли приговор мужчине за кражу имущества и поджог квартиры сожительницы

Вину подсудимый признал лишь частично
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Мужчину приговорили к 6 годам и 6 месяцам в исправительной колонии строгого режима

Мужчину приговорили к 6 годам и 6 месяцам в исправительной колонии строгого режима

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Альметьевский суд вынес приговор по делу местного жителя о краже и поджоге. Свою вину он признал частично. Мужчину приговорили к 6 годам и 6 месяцам в исправительной колонии строгого режима. Сообщает пресс-служба суда.

Судом установлено: в отсутствии дома сожительницы подсудимый присваивал ее деньги с августа по сентябрь 2019 года. Всего им украдены финансовые средства на 46 тысяч рублей, а также ноутбук, планшет, видеокамера, обогреватель, телевизор и его крепление – всего на 30 000 рублей.

Затем он устроил в квартире пожар, ущерб от которого оценили в 355 870 рублей.