В Альметьевске вынесли приговор мужчине за кражу имущества и поджог квартиры сожительницы

Мужчину приговорили к 6 годам и 6 месяцам в исправительной колонии строгого режима Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Альметьевский суд вынес приговор по делу местного жителя о краже и поджоге. Свою вину он признал частично. Мужчину приговорили к 6 годам и 6 месяцам в исправительной колонии строгого режима. Сообщает пресс-служба суда.

Судом установлено: в отсутствии дома сожительницы подсудимый присваивал ее деньги с августа по сентябрь 2019 года. Всего им украдены финансовые средства на 46 тысяч рублей, а также ноутбук, планшет, видеокамера, обогреватель, телевизор и его крепление – всего на 30 000 рублей.

Затем он устроил в квартире пожар, ущерб от которого оценили в 355 870 рублей.