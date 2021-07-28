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Общество28 июля 2021 14:27

В Марий Эл обновят материально-техническую базу детских школ искусств за 6 миллионов рублей

Деньги направят в четыре района республики
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Средства на обновление для школ искусств появились после перераспределения республиканского бюджета

Средства на обновление для школ искусств появились после перераспределения республиканского бюджета

Фото: Сергей ГАПОН

Власти Марий Эл выделили 6 миллионов рублей для обновления материально-технической базы детских школ искусств. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Евстифеев. Сообщает пресс-служба правительства Марий Эл.

Средства на обновление появились после перераспределения республиканского бюджета.

Деньги решили направить в Куженерский, Моркинский, Советский и Юринский районы республики.