В Марий Эл обновят материально-техническую базу детских школ искусств за 6 миллионов рублей

Средства на обновление для школ искусств появились после перераспределения республиканского бюджета
Фото: Сергей ГАПОН
Власти Марий Эл выделили 6 миллионов рублей для обновления материально-технической базы детских школ искусств. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Евстифеев. Сообщает пресс-служба правительства Марий Эл.
Средства на обновление появились после перераспределения республиканского бюджета.
Деньги решили направить в Куженерский, Моркинский, Советский и Юринский районы республики.