В Чувашии ремонт региональной дороги «Волга» – Марпосад перешел к завершающей стадии

В настоящее время на автодороге уже восстановили и закрепили трассу, обновили дорожную одежду. Фото: cap.ru

В Чувашии ремонтируют одну из самых крупных дорог регионального значения – трассу «Волга» - Марпосад. Сегодня там обновляют участок протяженностью 12 километров. Сообщает пресс-служба правительства региона.

Данная дорога соединяет крупные населенные пункты Чувашии. Ее ремонтируют без перекрытия движения, но делая его реверсивным. До начала работ на участке дороги была зафиксирована значительная колейность и большое количество дефектов покрытия.

В настоящее время на автодороге уже восстановили и закрепили трассу, обновили дорожную одежду и теперь ведут устройство асфальтобетонного покрытия на съездах. Также частично завершены работы по укреплению водопропускных труб. Дорожникам остается восстановить остановки и нанести дорожные разметки.