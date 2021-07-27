Все школы Ульяновска готовы к новому учебному году

Проверку прошли все 83 образовательные организации Ульяновска и две частные школы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Все ульяновские школы уже сейчас готовы к началу учебного года. Комиссионную проверку прошли все 83 образовательные организации Ульяновска и две частные школы: Симбирская гимназия «Дар» и международная школа «Источник».

- Основной акцент был сделан на вопросах безопасности детей. Проверялись паспорта антитеррористической защищенности и безопасности дорожного движения. Сотрудники ГИБДД обращали особое внимание на соблюдение требований по безопасности школьных маршрутов. Была проведена проверка учебных кабинетов и спортзалов, работы внешнего и внутреннего видеонаблюдения, тревожных кнопок, уличного освещения, системы оповещения, наличия охраны в школах, - рассказала начальник управления образования администрации Ульяновска Светлана Куликова.

В состав комиссий вошли представители городского профильного ведомства, Росгвардии, ГИБДД, депутаты Ульяновской Городской Думы, члены Общественной палаты города, медицинские работники и родительская общественность. Раньше всех городские школы посетили представители Госпожнадзора. Напомним, что в этом году приемка школ началась практически на месяц раньше обычного - с 12 июля.

На сегодняшний день все школы находятся под физической охраной сотрудников ЧОП и оборудованы кнопкой тревожной сигнализации, а также системой видеонаблюдения.

Медицинские работники обратили внимание на наличие санитарных масок и санитайзеров, работу рециркуляторов, состояние медицинского и процедурного кабинетов, пищевого блока. Стоит отметить, что все школы города в полном объеме обеспечены масками, антисептиками и дезинфицирующими средствами.

Как отмечают в управлении образования, к началу учебного года имеющиеся замечания по итогам работы комиссий будут устранены.