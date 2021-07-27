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Общество27 июля 2021 11:36

В Чебоксарах администратор фитнес-клуба отдала мошенникам 43 тысячи рублей из кассы

Злоумышленник позвонил на рабочий номер и представился ее руководителем
Инзиля ШАКИРОВА
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МВД по Чувашской Республике рекомендует не переводить и не отдавать деньги незнакомцам, кем бы они не представлялись.

МВД по Чувашской Республике рекомендует не переводить и не отдавать деньги незнакомцам, кем бы они не представлялись.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

25 июля в отдел полиции № 2 Управления МВД России по городу Чебоксары обратилась 20-летняя администратор одного из фитнес-клубов с заявлением о мошенничестве.

Сотруднице позвонил мужчина, представился ее руководителем и спросил, сколько денег есть в кассе. Девушка не усомнилась в личности мужчины, сообщила о наличии 43 тысяч рублей в кассе и передала деньги подъехавшему к фитнес-клубу таксисту.

Позже выяснилось, что водитель такси не был причастен к звонившему мошеннику. Он должен был забрать деньги, перечислить их на определенный счет и получить за свои услуги 2 тысячи рублей. Однако после перевода денег заказчику мужчина усомнился в законности операции и вернулся в фитнес-клуб. Именно он рассказал сотруднице спортивного центра об обмане.

Сейчас МВД по Чувашской Республике проводит расследование по установлению личности преступника и рекомендует не переводить и не отдавать деньги незнакомцам.