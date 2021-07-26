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Общество26 июля 2021 16:08

В Чувашии введение новых ограничений по коронавирусу обсудят 30 июля

Глава региона Олег Николаев допустил принятие новых мер в связи с распространением инфекции
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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По словам главы региона Олега Николаева, ситуация в Чувашии с вакцинацией от коронавируса требует постоянного внимания.

По словам главы региона Олега Николаева, ситуация в Чувашии с вакцинацией от коронавируса требует постоянного внимания.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Сегодня, 26 июля, на еженедельном совещании в правительстве Чувашии глава региона Олег Николаев допустил возможность введения в республике новых ограничений по коронавирусу.

- Прошу Минэкономразвития Чувашии к среде предоставить информацию о темпах вакцинации работников предприятий потребительского рынка и проанализировать складывающуюся ситуацию по территориям. Мы сопоставим эти данные с распространением коронавируса и, при необходимости, в пятницу на оперативном штабе примем новые решения, - сказал Николаев.

По его словам, ситуация в Чувашии с вакцинацией от коронавируса требует постоянного внимания.