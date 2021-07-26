Появился новый график работы мобильных пунктов вакцинации от коронавируса в Чебоксарах и Новочебоксарске

С 26 июля по 1 августа, помимо поликлиник, в ряде общественных мест Чебоксар и Новочебоксарска будут работать мобильные пункты вакцинации
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Стал известен график работы мобильных пунктов вакцинации в Чебоксарах и Новочебоксарске с 26 июля по 1 августа.
Так, согласно информации Минздрава Чувашии, в столице республики в указанный период можно привиться от коронавируса в следующих местах:
26 июля – торговый дом «Звездный» на улице Ленинского Комсомола, дом 42/1, с 14.00 до 18.00 часов.
27 июля – магазин «Тройка» по адресу Эгерский бульвар, дом 26, с 14.00 до 18.00 часов.
28 июля - территория рынка «Шупашкар», с 14.00 до 18.00 часов.
29 июля - магазин «Южанка» на улице Рихарда Зорге, с 14.00 до 18.00 часов.
30 июля - магазин «Победа» по адресу Эгерский бульвар, дом 40, с 14.00 до 18.00 часов.
31 июля - территория торгового комплекса «Мадагаскар», с 9.00 до 12.30 часов.
1 августа - территория рынка «Шупашкар», с 9.00 до 12.30 часов.
В Новочебоксарске для вакцинации доступны следующие мобильные пункты:
26 июля с 10.00 до 19.00 – дворец культуры «Химик» на улице Винокурова, 12 и магазин «Турист» на улице 10-ой Пятилетки, 64.
27 июля с 10.00 до 19.00 - магазин «Каблучок» на Винокурова, 28 и «Рынок Новочебоксарский» на Винокурова, 64.
28 июля с 10.00 до 19.00 – Советская, 14а (напротив магазина «Книга») и «Соборная площадь».
29 июля с 10.00 до 19.00 – торговый дом «Пассаж» на улице Советская, 40 и МФЦ на Винокурова, 107.
30 июля с 10.00 до 19.00 – «Сбербанк» на улице Винокурова, 20 и магазин «Прораб» на улице 10-ой Пятилетки, 23а.