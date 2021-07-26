В Татарстане в поле комбайнер попал под жатку и погиб

В настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего. Фото: Вячеслав ШИШКОЕДОВ

В прошедшее воскресенье, 25 июля, на поле у поселка Дружба Мензелинского района во время зерноуборочных работ погиб 56-летний комбайнер. Сообщает следственный комитет Татарстана.

- По данному факту проводится доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего, - отметили в ведомстве.

По пока предварительной информации, мужчина работал в поле на комбайне «Нива». В один из моментов по неустановленной пока причине он попал под жатку. От полученных травм комбайнер скончался на месте происшествия.