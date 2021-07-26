В Татарстане перекрыли часть дороги Старое Дрожжаное - Татарские Шатрашаны

Автомобилистам предлагается два варианта объезда. Фото: Андрей МИРЕЙКО

С этого понедельника, 26 июля, в Дрожжановском районе Татарстана на дороге Старое Дрожжаное - Татарские Шатрашаны движение транспорта перекрыли с 18,8 по 22 километр.

- На данном участке запланирован капитальный ремонт. Ограничение на движение там будет действовать до 12 сентября, - гласит сообщение Минтранса Татарстана.

В ведомстве предлагают автомобилистам два варианта объезда перекрытого участка – это трасса Р-178 «Саранск-Ульяновск и трасса А-151 «Цивильск-Ульяновск».