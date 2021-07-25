Ушла из жизни замдиректора по концертной работе ГБКЗ имени Сайдашева

Причины смерти девушки неизвестны. Фото: ГБКЗ им. Сайдашева

Скончалась замдиректора по концертной работе ГБКЗ имени Салиха Сайдашева. Об этом сообщает аккаунт в социальной сети Instagram Большого концертного зала.

В публикации передаются соболезнования:

«Невозможно в это поверить. Сегодня скоропостижно ушла из жизни Екатерина Салюкина – заместитель директора ГБКЗ им. С.Сайдашева по концертной части, составитель и режиссер – душа всех абонементных программ нашего зала», – отмечается в публикации.

У Салюкиной остался сын Давид. Причины смерти неизвестны.

В комментариях под фотографией Екатерины десятки людей оставляют свои слова поддержки и выражают соболезнования.