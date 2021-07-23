В Татарстане на реке Ик завершили поиски 14-летнего школьника

К поиску мальчика привлекали спасателей, полицейских и волонтеров. Фото: МЧС Татарстана

Утром 23 июля в селе Мелля-Тамак Муслюмовского района Татарстана были завершены поиски 14-летнего школьника. Мальчик утонул. Его тело в пяти метрах от берега нашли волонтеры.

Напомним, трагедия произошла два дня назад. Так, 21 июля мальчик вместе с двумя приятелями отправился купаться на реку. В один из моментов он утонул. Сразу его тело найти не удалось. На место происшествия выезжали представители районной прокуратуры. Надзорный орган проводит проверку по факту гибели ребенка на воде. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.