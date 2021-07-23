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Общество23 июля 2021 12:46

В Татарстане с чнваря по май 2021 года число разводов выросло на 62%

Ранее конфликтовавшие пары довел до окончательного разрыва пандемия коронавируса
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Эксперты считают, что во время пандемии пары откладывали развод, потому что ЗАГСы были закрыты.

Эксперты считают, что во время пандемии пары откладывали развод, потому что ЗАГСы были закрыты.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Татарстане с января по май 2021 года развелись почти 6 тысяч пар. Это на 62% больше прошлогоднего показателя за аналогичный период. Сообщает «Коммерсантъ» на основе исследования Finexpertiza.

При этом, количество разведенных пар в Татарстане выше среднего показателя по Приволжскому федеральному округу, да и, в целом, по стране.

Так, лидеры по числу разводов: Ингушетия – рост в 3,5 раза, Чечня – в 2,7 раза и Дагестан – в 2,1 раза.

Эксперты считают, что во время пандемии пары откладывали развод, поэтому к моменту возобновления работы ЗАГСов многие обратились туда незамедлительно. Сильнее всех коронавирусный локдаун повлиял на уже ранее конфликтовавшие пары, послужив для них своего рода «детонатором».

К слову, показатели по заключенным бракам в Татарстане за период с января по май 2021-го также пошли в рост - на 40,4%. Было создано 6,7 новых семей, что больше числа зарегистрированных разводов.